محمد عبدالسلام:

هرگونه عقب‌نشینی در برابر اسرائیل و آمریکا، خسارتی قطعی برای امت اسلامی است

رئیس هیأت مذاکره‌کننده یمن، با اشاره به تحولات اخیر منطقه تأکید کرد که پایان یافتن ائتلاف متجاوز و باقی ماندن عربستان سعودی به‌تنهایی در صحنه، نشان‌دهنده شکست کامل شرط‌بندی بر ادامه جنگ و محاصره یمن است.

به گزارس ایلنا، «محمد عبدالسلام» رئیس هیأت مذاکره‌کننده یمن، با اشاره به تحولات اخیر منطقه تأکید کرد که پایان یافتن ائتلاف متجاوز و باقی ماندن عربستان سعودی به‌تنهایی در صحنه، نشان‌دهنده شکست کامل شرط‌بندی بر ادامه جنگ و محاصره یمن است.

عبدالسلام در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که تداوم بسته بودن فرودگاه بین‌المللی صنعا و استمرار محاصره بنادر و فرودگاه‌های یمن هیچ توجیهی ندارد و مصداق «مجازات جمعی» است که پیامدهای انسانی گسترده‌ای به‌جا گذاشته و هرگونه تلاش انسانی یا سیاسی برای حل بحران را با مانع مواجه می‌کند.

وی افزود که آغاز سال میلادی جدید فرصتی واقعی برای بازنگری و حل‌وفصل پرونده‌های برآمده از تجاوز و محاصره سعودی–آمریکایی است و تأکید کرد که تحولات پایان سال گذشته، به‌ویژه فروپاشی ائتلاف، یک متغیر راهبردی مهم به شمار می‌رود.

رئیس هیأت مذاکره‌کننده یمن با اشاره به مشارکت مردم این کشور در حمایت از غزه تصریح کرد که این موضوع باعث غفلت از مطالبات داخلی یمن نشده و ملت یمن همچنان خواستار تحقق حقوق خود در برابر پیامدهای تجاوز هستند.

عبدالسلام همچنین تأکید کرد هرگونه عقب‌نشینی در برابر اسرائیل و آمریکا، به معنای خسارتی قطعی برای امت اسلامی است و ابراز امیدواری کرد سال جدید میلادی سال پیروزی و گشایش برای ملت‌های یمن و فلسطین و سراسر جهان اسلام باشد.

 

 

