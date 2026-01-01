به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری وفا، نظامیان صهیونیست به شهر «تقوع» در جنوب شرق بیت‌لحم در کرانه باختری اشغالی حمله کردند که منجر به درگیری‌های مسلحانه شد.

بر اساس این گزارش، نیروهای اسرائیلی در نزدیکی ورودی غربی شهر حضور یافته و از گلوله‌های جنگی، گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صوتی استفاده کردند.

منابع محلی از زخمی شدن چند شهروند فلسطینی خبر داده‌اند، اما آمار دقیق تلفات و خسارات هنوز اعلام نشده است.

این حمله در چارچوب سیاست‌های امنیتی اسرائیل علیه مناطق فلسطینی‌نشین صورت می‌گیرد.

