خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت یک اسیر فلسطینی در زندان رژیم صهیونیستی

شهادت یک اسیر فلسطینی در زندان رژیم صهیونیستی
کد خبر : 1736388
لینک کوتاه کپی شد.

یک اسیر فلسطینی از شهر رهط در اراضی اشغالی ۱۹۴۸، در زندان بئر السبع اسرائیل جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا، یک اسیر فلسطینی از شهر رهط در اراضی اشغالی ۱۹۴۸، در زندان بئر السبع اسرائیل جان خود را از دست داد.

به گزارش منابع فلسطینی، این اسیر که «حسن عیسی القشاعله» نام داشت و ساکن منطقه النقب بود، قرار بود پس از شش ماه آزاد شود. منابع فلسطینی همچنین اعلام کردند که هم‌اکنون حدود ۹ هزار و ۳۰۰ اسیر فلسطینی در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند.

این اتفاق در حالی رخ داد که سیاست‌های تشدید فشار بر زندانیان فلسطینی تحت هدایت «ایتمار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ادامه دارد.

بر اساس گزارش‌ها، اقدامات اخیر شامل کاهش سهمیه‌های غذایی و آبی، محدود کردن ملاقات‌ها و کاهش فرصت‌های استحمام است؛ اقداماتی که سازمان‌های فلسطینی و بین‌المللی آن‌ها را غیرانسانی و نقض آشکار قوانین بین‌المللی می‌دانند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی