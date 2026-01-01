شهادت یک اسیر فلسطینی در زندان رژیم صهیونیستی
یک اسیر فلسطینی از شهر رهط در اراضی اشغالی ۱۹۴۸، در زندان بئر السبع اسرائیل جان خود را از دست داد.
به گزارش منابع فلسطینی، این اسیر که «حسن عیسی القشاعله» نام داشت و ساکن منطقه النقب بود، قرار بود پس از شش ماه آزاد شود. منابع فلسطینی همچنین اعلام کردند که هماکنون حدود ۹ هزار و ۳۰۰ اسیر فلسطینی در زندانهای اسرائیل نگهداری میشوند.
این اتفاق در حالی رخ داد که سیاستهای تشدید فشار بر زندانیان فلسطینی تحت هدایت «ایتمار بنگویر»، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی ادامه دارد.
بر اساس گزارشها، اقدامات اخیر شامل کاهش سهمیههای غذایی و آبی، محدود کردن ملاقاتها و کاهش فرصتهای استحمام است؛ اقداماتی که سازمانهای فلسطینی و بینالمللی آنها را غیرانسانی و نقض آشکار قوانین بینالمللی میدانند.