وزارت دفاع روسیه:

بررسی داده‌های پهپادها تأیید می‌کند هدف اوکراین، مقر بوتین بوده است

بررسی داده‌های پهپادها تأیید می‌کند هدف اوکراین، مقر بوتین بوده است
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تحلیل داده‌های رمزگذاری‌شده پهپادهای اوکراینی که ۲۹ دسامبر ۲۰۲۵ بر فراز استان نووگورود سرنگون شدند، به‌طور قطعی نشان می‌دهد هدف این حمله، مجتمع ساختمانی محل اقامت «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه بوده است.

به گزارش منابع رسمی روسیه، «ایگور کوستیوکوف» رئیس اداره اطلاعات نظامی ستاد کل نیروهای مسلح این کشور، تأکید کرد بررسی محتوای حافظه سامانه‌های ناوبری پهپادهای سرنگون‌شده ثابت کرده که این پرنده‌ها با هدف قرار دادن مقر اقامت ولادیمیر پوتین به پرواز درآمده بودند.

کوستیوکوف گفت: ر«مزگشایی انجام‌شده توسط متخصصان اطلاعاتی روسیه به‌طور دقیق و غیرقابل تردید نشان می‌دهد که مقصد پروازی پهپادها، مجموعه ساختمان‌های رسمی محل اقامت رئیس‌جمهوری فدراسیون روسیه در منطقه نووگورود بوده است».

مقامات مسکو پیش‌تر نیز این حمله را «اقدامی تروریستی» توصیف کرده و اعلام کرده بودند که تمامی پهپادهای مهاجم توسط سامانه‌های پدافند هوایی روسیه رهگیری و منهدم شده‌اند، بدون آنکه تلفات جانی یا خسارت مستقیمی گزارش شود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها میان مسکو و کی‌یف در هفته‌های اخیر تشدید شده و روسیه هشدار داده است که حق پاسخ متناسب به هرگونه اقدام تهدیدآمیز علیه امنیت ملی خود را محفوظ می‌داند.

 

 

