به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، ارتش اسرائیل سال ۲۰۲۶ را با تشدید عملیات میدانی در روستاهای مرزی لبنان آغاز کرد و طی آن، سلسله عملیات انفجاری سازماندهی‌شده‌ای را اجرا کرد. این تحرکات هم‌زمان با پایان مهلت نامعلومی بود که طرف‌های بین‌المللی برای مهار تنش‌ها در نظر گرفته بودند.

روزنامه عبری «معاریو» گزارش داد که اسرائیل سطح هشدار خود را در ابتدای سال جدید افزایش داده و نیروهای زمینی و هوایی خود در جبهه شمالی لبنان را تقویت کرده است. منابع امنیتی این رژیم معتقدند اقدامات لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله، شرایط آتش‌بس را برآورده نمی‌کند، به‌ویژه که دولت لبنان در پرونده خلع سلاح جنوب در مسیر «غیرتوافقی» قرار دارد.

این افزایش آمادگی صرفاً یک اقدام دفاعی نیست؛ بلکه پیام سیاسی و نظامی روشن اسرائیل است که گزینه‌ها محدود به حملات موضعی نیست و احتمال گسترش درگیری به یک جنگ فراگیر که تنها با خلع کامل سلاح حزب‌الله پایان یابد، وجود دارد.

در مقابل، حزب‌الله بر حفظ سلاح خود به عنوان «ابزار بازدارنده» اصلی در برابر اسرائیل تأکید دارد و حاضر به هیچ گفت‌وگوی داخلی یا خارجی برای خلع یا بی‌اثر کردن آن نیست. این وضعیت، جنوب لبنان را در برابر هر تشدید ناگهانی، در معادله‌ای بسیار شکننده قرار داده است.

