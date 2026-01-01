حماس:
انتقال مدیریت حرم ابراهیمی، گامی خطرناک در مسیر یهودیسازی الخلیل است
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد که تصویب تصمیم رژیم صهیونیستی برای سلب اختیارات مدیریت حرم ابراهیمی از شهرداری الخلیل و واگذاری آن به نهاد موسوم به «اداره مدنی» این رژیم، اقدامی خطرناک در راستای تشدید سیاستهای یهودیسازی و تعرض آشکار به هویت اسلامی این مکان مقدس به شمار میرود.
حماس در بیانیهای تصریح کرد که این تصمیم، بهطور مستقیم هویت عربی و اسلامی مسجد ابراهیمی و شهر الخلیل را هدف قرار داده و نقض آشکار حقوق تاریخی، دینی و قانونی ملت فلسطین و مسلمانان در این مکان مقدس است.
این جنبش تأکید کرد که اقدام اخیر، امتداد تلاشهای سازمانیافته رژیم اشغالگر برای تحمیل حاکمیت خود بر مقدسات اسلامی و مسیحی در کرانه باختری و قدس اشغالی است.
در ادامه این بیانیه آمده است که تصمیم رژیم صهیونیستی، چالشی صریح علیه مصوبات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) بهشمار میرود؛ مصوباتی که حرم ابراهیمی و بخش قدیمی شهر الخلیل را در فهرست میراث جهانی در معرض خطر ثبت کردهاند.
حماس از جامعه جهانی، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب، نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی، بهویژه یونسکو، خواست با اتخاذ مواضع عملی و فوری، مانع تداوم تجاوزات رژیم اشغالگر و پروژههای خطرناک یهودیسازی و مصادره مقدسات در سرزمینهای فلسطینی شوند.
این جنبش در پایان تأکید کرد که سیاست تحمیل واقعیتهای میدانی، هیچ تغییری در حقیقت تاریخی و حقوقی ایجاد نخواهد کرد و حرم ابراهیمی مسجدی کاملاً اسلامی است و شهر الخلیل همچنان شهری فلسطینی، عربی و بخشی جداییناپذیر از سرزمین فلسطین باقی خواهد ماند.