به گزارش ایلنا، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد که تصویب تصمیم رژیم صهیونیستی برای سلب اختیارات مدیریت حرم ابراهیمی از شهرداری الخلیل و واگذاری آن به نهاد موسوم به «اداره مدنی» این رژیم، اقدامی خطرناک در راستای تشدید سیاست‌های یهودی‌سازی و تعرض آشکار به هویت اسلامی این مکان مقدس به شمار می‌رود.

حماس در بیانیه‌ای تصریح کرد که این تصمیم، به‌طور مستقیم هویت عربی و اسلامی مسجد ابراهیمی و شهر الخلیل را هدف قرار داده و نقض آشکار حقوق تاریخی، دینی و قانونی ملت فلسطین و مسلمانان در این مکان مقدس است.

این جنبش تأکید کرد که اقدام اخیر، امتداد تلاش‌های سازمان‌یافته رژیم اشغالگر برای تحمیل حاکمیت خود بر مقدسات اسلامی و مسیحی در کرانه باختری و قدس اشغالی است.

در ادامه این بیانیه آمده است که تصمیم رژیم صهیونیستی، چالشی صریح علیه مصوبات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به‌شمار می‌رود؛ مصوباتی که حرم ابراهیمی و بخش قدیمی شهر الخلیل را در فهرست میراث جهانی در معرض خطر ثبت کرده‌اند.

حماس از جامعه جهانی، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی، به‌ویژه یونسکو، خواست با اتخاذ مواضع عملی و فوری، مانع تداوم تجاوزات رژیم اشغالگر و پروژه‌های خطرناک یهودی‌سازی و مصادره مقدسات در سرزمین‌های فلسطینی شوند.

این جنبش در پایان تأکید کرد که سیاست تحمیل واقعیت‌های میدانی، هیچ تغییری در حقیقت تاریخی و حقوقی ایجاد نخواهد کرد و حرم ابراهیمی مسجدی کاملاً اسلامی است و شهر الخلیل همچنان شهری فلسطینی، عربی و بخشی جدایی‌ناپذیر از سرزمین فلسطین باقی خواهد ماند.

