تعلیق پروازهای فرودگاه عدن به استثنای مسیرهای ریاض و جده
منابع هوانوردی یمن از تعلیق تمامی پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بینالمللی عدن به استثنای پروازها به مقصد ریاض و جده خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع هوانوردی یمن از تعلیق تمامی پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه بینالمللی عدن به استثنای پروازها به مقصد ریاض و جده خبر دادند.
به گزارش منابع آگاه در فرودگاه عدن، این اقدام به درخواست عربستان سعودی و با هدف بازگرداندن سازوکار بازرسی امنیتی سعودی برای تمامی پروازهای این فرودگاه اتخاذ شده است. بر اساس این تصمیم، پروازهای ورودی و خروجی عدن باید ابتدا به فرودگاه بیشه در عربستان منتقل شوند تا مراحل بازرسی انجام شود.
این تحول در شرایطی رخ میدهد که تنشها میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر تحولات جنوب یمن افزایش یافته است. اختلافات دو کشور بهویژه پس از سیطره «شورای انتقالی جنوب» که از حمایت امارات برخوردار است بر استانهای حضرموت و المهره شدت گرفته است.