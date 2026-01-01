به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، در حالی که نیروهای روسیه از پیشروی‌هایی در شمال شرق اوکراین خبر می‌دهند اتحادیه اروپا مسکو را متهم کرده است که «در مسیر پیشرفت واقعی اوکراین و شرکای غربی‌اش به سوی صلح مانع ایجاد می‌کند».

خبرگزاری‌های روسی گزارش دادند که ژنرال والری ژراسیموف، رئیس ستاد کل ارتش روسیه، اعلام کرده است ولادیمیر پوتین دستور داده تا آنچه مسکو «منطقه حائل» در استان‌های سومی و خارکیف می‌خواند، در سال آینده گسترش یابد.

ژنرال ژراسیموف همچنین از تجمع نیروهای «شمال» بازدید کرده است؛ نیروهایی که از اوایل ۲۰۲۴ تشکیل شده‌اند و در شمال شرق اوکراین مشغول ایجاد منطقه عایق‌بندی در مرز و دفع نیروهای اوکراینی برای پیشروی بیشتر هستند.

اظهارات ژراسیموف پس از آن مطرح شد که روسیه تهدید کرده بود به حمله‌ای که ادعا می‌کرد به اقامتگاه پوتین انجام شده، پاسخ خواهد داد؛ ادعایی که کی‌یف آن را تکذیب کرده و آن را تلاشی برای مانع‌تراشی در مذاکرات صلح دانسته است.

در مقابل، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، طرح‌های روسیه در سومی و خارکیف را «دیوانه‌وار» خوانده و تأکید کرده است که اوکراین با دفاع از این مناطق مقابل حملات روسیه خواهد ایستاد.

هم‌زمان، مقامات محلی اوکراین در اودسا اعلام کردند که شب گذشته روسیه با پهپاد به این منطقه حمله کرده است. این حمله به ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت‌ها آسیب رسانده و چهار نفر، شامل سه کودک و یک نوزاد هفت ماهه، مجروح شده‌اند.

وله کیبر، فرماندار اودسا، در حساب تلگرام خود نوشت که پهپادها «زیرساخت‌های مسکونی، لجستیکی و بخش انرژی» منطقه را هدف قرار داده‌اند. سرگی لیساک، رئیس اداره نظامی اودسا، نیز اعلام کرد که آسیب‌هایی به نما و پنجره‌های ساختمان‌های مسکونی وارد شده و تصاویر آتش‌سوزی و دود ناشی از این حمله منتشر شده است.

در همین حال، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که ادعای روسیه درباره حملات اخیر اوکراین به ساختمان‌های دولتی این کشور تنها «انحراف توجه عمدی» است و افزود: «هدف مسکو از این اقدامات، مانع‌تراشی در مسیر پیشرفت واقعی به سوی صلح است که اوکراین و شرکای غربی آن به دست می‌آورند. هیچ کس نباید ادعاهای بی‌اساس متجاوزی را که از آغاز جنگ به صورت هدفمند زیرساخت‌ها و غیرنظامیان اوکراینی را هدف قرار داده، بپذیرد.»

انتهای پیام/