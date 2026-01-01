به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، رهبر کره‌شمالی در مراسم سال نو که در پایتخت این کشور، پیونگ‌یانگ، برگزار شد، حضور یافت. این مراسم با اجرای آتش‌بازی، سرودهای ملی و نمایش تکواندو همراه بود.

کیم جونگ‌اون در سخنرانی خود با تمجید از تلاش‌های مردم کره‌شمالی، سال ۲۰۲۵ را سال «موفقیت‌ها و تغییرات چشمگیر» توصیف کرد و بنا بر گزارش خبرگزاری رسمی کره (KCNA)، بر ضرورت حفظ وحدت ملی تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود کره‌شمالی در آینده‌ای نزدیک نهمین کنگره حزب کارگران حاکم را برگزار کند؛ کنگره‌ای که در آن برنامه‌های پنج‌ساله کشور در حوزه‌هایی همچون برنامه هسته‌ای، توسعه تسلیحات و اقتصاد تعیین خواهد شد.

رهبر کره‌شمالی همچنین با ارسال پیام تبریک سال نو برای سربازان این کشور که در کنار روسیه در جنگ اوکراین حضور دارند، آنان را «بزرگ‌ترین نیرو، مایه افتخار و پشتوانه‌ای قدرتمند» خواند و اعلام کرد که منتظر بازگشت و دیدار با آنان در کشور است.

