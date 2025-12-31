خبرگزاری کار ایران
ائتلاف آمریکایی تا هفته آینده از عین الاسد خارج می‌شود

رسانه‌ها اعلام کردند که ائتلاف آمریکایی تا هفته آتی از پایگاه عین الاسد خارج می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد ائتلاف آمریکایی هفته آتی از پایگاه عین‌الاسد عقب نشینی خواهد کرد.

‌فرماندهی عملیات مشترک عراق امروز -چهارشنبه- اعلام کرد ائتلاف بین‌المللی به سرکردگی آمریکا هفته آینده از پایگاه عین‌الاسد در استان الانبار در غرب عراق عقب نشینی خواهد کرد.

بغداد و واشنگتن اواخر سپتامبر ۲۰۲۴ درباره تعیین اواخر سال ۲۰۲۶ به عنوان موعد رسمی برای پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به توافق رسیدند.

