ائتلاف آمریکایی تا هفته آینده از عین الاسد خارج میشود
فرماندهی عملیات مشترک عراق امروز -چهارشنبه- اعلام کرد ائتلاف بینالمللی به سرکردگی آمریکا هفته آینده از پایگاه عینالاسد در استان الانبار در غرب عراق عقب نشینی خواهد کرد.
بغداد و واشنگتن اواخر سپتامبر ۲۰۲۴ درباره تعیین اواخر سال ۲۰۲۶ به عنوان موعد رسمی برای پایان ماموریت ائتلاف بینالمللی ضد داعش به توافق رسیدند.