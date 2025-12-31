به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرد ائتلاف آمریکایی هفته آتی از پایگاه عین‌الاسد عقب نشینی خواهد کرد.

‌فرماندهی عملیات مشترک عراق امروز -چهارشنبه- اعلام کرد ائتلاف بین‌المللی به سرکردگی آمریکا هفته آینده از پایگاه عین‌الاسد در استان الانبار در غرب عراق عقب نشینی خواهد کرد.

بغداد و واشنگتن اواخر سپتامبر ۲۰۲۴ درباره تعیین اواخر سال ۲۰۲۶ به عنوان موعد رسمی برای پایان ماموریت ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به توافق رسیدند.

