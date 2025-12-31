امامعلی رحمان حمله به اقامتگاه پوتین را محکوم کرد
رئیس جمهور تاجیکستان حمله پهپادی به اقامتگاه پوتین را محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «امامعلی رحمان»، رئیس جمهور تاجیکستان، امروز -چهارشنبه- شدیدا از حمله پهپادی اخیر به محل اقامت «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در «نووگورود»، را محکوم کرد.
در بیانیهای اعلام شد: «در جریان یک گفتوگوی تلفنی، رئیس جمهور تاجیکستان شدیدا حمله پهپادی به محل اقامت پوتین را منحکوم کرد».
«سرگئی لاوروف»، وزیرخارجه روسیه، روزگذشته در جمع خبرنگاران گفت که در شب ۲۸-۲۹ دسامبر، اوکراین حملهای تروریستی به محل اقامت رئیس جمهور روسیه در «نووگورود» انجام داده است.
وی اشاره کرد: «در جریان این حمله، ۹۱ پهپاد پرتاب شد که تمامی آنها رهیگری و ساقط شدند و هیچگونه تلفات یا خساراتی گزارش نشد».