امامعلی رحمان حمله به اقامتگاه پوتین را محکوم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «امامعلی رحمان»، رئیس جمهور تاجیکستان، امروز -چهارشنبه- شدیدا از حمله پهپادی اخیر به محل اقامت «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در «نووگورود»، را محکوم کرد.

در بیانیه‌ای اعلام شد: «در جریان یک گفت‌وگوی تلفنی، رئیس جمهور تاجیکستان شدیدا حمله پهپادی به محل اقامت پوتین را منحکوم کرد».

«سرگئی لاوروف»، وزیرخارجه روسیه، روزگذشته در جمع خبرنگاران گفت که در شب ۲۸-۲۹ دسامبر، اوکراین حمله‌ای تروریستی به محل اقامت رئیس جمهور روسیه در «نووگورود» انجام داده است.

وی اشاره کرد: «در جریان این حمله، ۹۱ پهپاد پرتاب شد که تمامی آنها رهیگری و ساقط شدند و هیچگونه تلفات یا خساراتی گزارش نشد».

