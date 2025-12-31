حمله به اقامتگاه پوتین تروریسم دولتی وحشیانه است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس جمهور بلاروس، گفت که حمله پهپادی به محل اقامت «ولادیمیر پوتین»، رهبر روسیه، در منطقه «نووگورود»، تروریسم وحشیانه دولتی است.

کانال تلگرامی «پول پرووگو» که به سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری بلاروس نزدیک است، به نقل از لوکاشنکو نوشت: «این یک تروریسم وحشیانه دولتی در بالاترین سطح است. اگر نحوه ارائه آن واقعا دقیق باشد. من فکر می‌کنم چه کسی به این نیاز دارد؟».

«سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، پیشتر گفته بود که کی‌یف ۲۹ دسامبر با استفاده از ۹۱ پهپاد تلاش کرد تا به محل اقامت پوتین حمله کند که تمامی آنها رهگیری و سرنگون شدند.

