شمار شهدای خبرنگار در غزه به ۲۷۵ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، شمار شهدای خبرنگار فلسطینی در غزه در پی حملات رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۲۷۵ نفر افزایش یافت.

در بیانیه دفتر اطلاع رسانی دولت غزه آمده است که شمار خبرنگاران شهید در سال ۲۰۲۵ به ۵۶ نفر رسید و بدین گونه ۲۷۵ نفر از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون شهید شدند.

این دفتر با اشاره به اینکه سرنوشت ۳ خبرنگار همچنان نامشخص است، گفت که بیش از ۴۲۰ خبرنگار نیز در این مدت مجروح شدند.

