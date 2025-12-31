منابع ترکیهای: پوتین به زودی به آنکارا سفر میکند
یک منبع دیپلماتیک ترکیهای از سفر رئیس جمهور روسیه به آنکارا خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، یک منبع دیپلماتیک ترکیهای که از ذکر نام خود خودداری کرد به خبرگزاری نووستی گفت که آنکارا به دنبال پذیرایی از «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه، در یک سفر رسمی در آینده نزدیک است و اشاره کرد که گفتوگوهای دو جانبه میان دو رهبر مرتبا کارآمدی خود در بررسی مسائل مختلف را نشان داده است.
این منبع اظهار داشت: «گفتوگویی مبتنی بر اعتماد عمیق میان رهبران ترکیه و روسیه برقرار شده و در حل مسائل دوجانبه و منطقهای موثر بوده است. رئیس جمهور اردوغان از آقای پوتین برای بازدید از ترکیه دعوت کرده است و ما انتظار داریم که این دیدار در اسرع وقت انجام شود».
«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین نیز پیشتر گفته بود که رئیس جمهور روسیه یک دعوت نامه رسمی دریافت کرده و اشاره کرد که این سفر به محض فراهم شدن شرایط مناسب، سازماندهی خواهد شد.