خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منابع ترکیه‌ای: پوتین به زودی به آنکارا سفر می‌کند

منابع ترکیه‌ای: پوتین به زودی به آنکارا سفر می‌کند
کد خبر : 1735822
لینک کوتاه کپی شد.

یک منبع دیپلماتیک ترکیه‌ای از سفر رئیس جمهور روسیه به آنکارا خبر داد.

به گزارش ایلنا  به نقل از روسیا الیوم، یک منبع دیپلماتیک ترکیه‌ای که از ذکر نام خود خودداری کرد به خبرگزاری نووستی گفت که آنکارا به دنبال پذیرایی از «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور  روسیه، در یک سفر رسمی در آینده نزدیک است و اشاره کرد که گفت‌وگوهای دو جانبه میان دو رهبر مرتبا کارآمدی خود  در بررسی مسائل مختلف را نشان داده است.

این منبع اظهار داشت: «گفت‌وگویی مبتنی بر اعتماد عمیق میان رهبران ترکیه و روسیه  برقرار شده و در حل مسائل دوجانبه و منطقه‌ای موثر بوده است. رئیس جمهور اردوغان از آقای پوتین برای بازدید از ترکیه دعوت کرده است و ما انتظار داریم که این دیدار در اسرع وقت انجام شود».

«دیمیتری پسکوف»،  سخنگوی کاخ کرملین نیز پیشتر گفته بود که رئیس جمهور روسیه یک دعوت نامه رسمی دریافت کرده و اشاره کرد که این سفر به محض فراهم شدن شرایط مناسب، سازماندهی خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی