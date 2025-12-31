هیچ پیشرفتی در پذیرش اوکراین در اتحادیه اروپا حاصل نشده است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، پولیتیکو گزارش داد که، علی‌رغم درخواست‌های بروکسل برای تسریع اصلاحات در حاکمیت قانون و مبارزه با فساد، اوکراین در سال ۲۰۲۵ در موضوع پیوستن به اتحادیه اروپا پیشرفتی نداشت.

بر اساس گزارش این نشریه، با توجه به شرایط فعلی، هیچ پیشرفتی در مورد موضوع ورود کی‌‎یف به اتحادیه اروپا حاصل نشده است.

در این گزارش اشاره شد که هدف بلندپروازانه فعلی برای پایان مذاکرات تا سال ۲۰۲۸ از دسترس خارج شده است.

پیش از این، «مارتا کاس»، کمیسر توسعه اتحادیه اروپا، اظهار داشت که کی‌یف تمام معیارهای پیوستن به اتحادیه اروپا را برآورده کرده و ابراز امیدواری کرد که این اتفاق تا پایان سال ۲۰۲۵ رخ دهد.

انتهای پیام/