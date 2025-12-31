به گزارش ایلنا ذبه نقل از آسوشیتدپرس، تیم دموکرات «زهران ممدانی»، شهردار منتخب نیویورک، قصد دارد روز آینده -پنجشنبه- دو مراسم تحلیف جداگانه برگزار کند.

براساس گزارش‌ها تیم ممدانی ابتدا یک مراسم کوچک و خصوصی با حضور خانواده وی ش در یک ایستگاه متروی قدیمی حدود نیمه‌شب، و پس از آن یک رویداد بزرگتر در بعدازظهر که شامل یک جشن خیابانی عمومی در بیرون ساختمان شهرداری خواهد بود، برگزار می‌کند.

از آنجایی که دوره شهردار جدید بلافاصله با شروع سال نو آغاز می‌شود، مرسوم است که رهبران جدید شهر دو رویداد برگزار کنند.

