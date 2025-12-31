دستور پوتین برای گسترش منطقه حائل در اوکراین
رئیس ستاد کل ارتش روسیه بیان کرد که رئیسجمهور این کشور دستور گسترش «منطقه حائل» در ۲ استان اوکراین را صادر کرده است.
«والری گراسیموف» رئیس ستاد کل ارتش روسیه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که نیروهای این کشور در شمال شرق اوکراین در حال پیشروی هستند و «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور این کشور دستور گسترش منطقهای در دو استان اوکراین را در سال ۲۰۲۶ صادر کرده است که مسکو آنجا را منطقه حائل میخواند.
طبق گزارش ریانووستی، رئیس ستاد کل ارتش روسیه گفت که پوتین دستور گسترش منطقه حائل در استانهای سومی و خارکف اوکراین در نزدیکی مرز روسیه را در سال ۲۰۲۶ صادر کرده است.