خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستور پوتین برای گسترش منطقه حائل در اوکراین

دستور پوتین برای گسترش منطقه حائل در اوکراین
کد خبر : 1735759
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس ستاد کل ارتش روسیه بیان کرد که رئیس‌جمهور این کشور دستور گسترش «منطقه حائل» در ۲ استان اوکراین را صادر کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس ستاد کل ارتش روسیه بیان کرد که رئیس‌جمهور این کشور دستور گسترش «منطقه حائل» در ۲ استان اوکراین را صادر کرده است.

‌ «والری گراسیموف» رئیس ستاد کل ارتش روسیه امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که نیروهای این کشور در شمال شرق اوکراین در حال پیشروی هستند و «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور این کشور دستور گسترش منطقه‌ای در دو استان اوکراین را در سال ۲۰۲۶ صادر کرده است که مسکو آن‌جا را منطقه حائل می‌خواند.

طبق گزارش ریانووستی، رئیس ستاد کل ارتش روسیه گفت که پوتین دستور گسترش منطقه حائل در استان‌های سومی و خارکف اوکراین در نزدیکی مرز روسیه را در سال ۲۰۲۶ صادر کرده است.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی