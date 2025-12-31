مصر: با عربستان، امارات و یمن برای کاهش تنش در ارتباطیم

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، مصر ضمن اشاره به پیگیری تحولات اخیر یمن با دقت و اهتمام فراوان و تماس مستمر با عربستان و امارات در راستای کاهش تنش‌ها، از رویکرد سازنده دو کشور قدردانی کرد.

در بیانیه وزارت خارجه مصر آمده است که قاهره در چارچوب اهتمام به حمایت از ثبات و مهار تنش، به طور فشرده و در سطوح مختلف با اطراف مربوط به اوضاع یمن در تماس است.

این وزارتخانه نسبت به اهتمام عربستان و امارات برای برخورد عاقلانه با تحولات جاری به گونه‌ای که به ارزش‌های برادری میان دو کشور احترام بگذارد و وحدت صف و سرنوشت مشترک عربی را به ویژه در شرایط حساسی که یمن و منطقه با آن روبرو هستند حفظ کند، ابراز اطمینان کرد.

قاهره همچنین خرد سران عربستان و امارات در برخورد با تحولات اوضاع یمن را ستود و از تلاش‌های جاری برای تحقق ثبات و حفظ حاکمیت یمن و منافع ملت آن قدردانی کرد.

