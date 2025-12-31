به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های فلسطینی گزارش دادند که هواپیماهای جنگی اسرائیل همزمان با تیراندازی شدید از خودروهای نظامی اسرائیل در شرق اردوگاه پناهندگان جبالیا در شمال نوار غزه، به شهر رفح در جنوب نوار غزه حمله هوایی کردند.

در کرانه باختری، نیروهای اشغالگر حمله گسترده‌ای را در شهر الخلیل انجام دادند که منجر به دستگیری ۱۲ شهروند از محله شیخ در بحبوحه استقرار گسترده نظامی شد.

آکسیوس روز گذشته -سه‌شنبه- گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا و مشاوران ارشد او در جلسه با «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل، از وی خواستند تا سیاست‌های اسرائیل در کرانه باختری اشغالی را مورد بازنگری قرار دهد.

