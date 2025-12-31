مقام روس:
اروپا باید رویکرد خود را در قبال سیاست تحریمها بازنگری کند
مدیر دپارتمان امور اروپایی وزارت امور خارجه روسیه، گفت که اتحادیه اروپا باید رویکرد خود را در قبال سیاست تحریمها علیه روسیه بررسی کند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ولادیسلاو ماسلنیکوف»، مدیر دپارتمان امور اروپایی وزارت امور خارجه روسیه، گفت که اتحادیه اروپا باید رویکرد خود را در قبال سیاست تحریمها علیه روسیه بررسی کند.
وی تأکید کرد که روسیه، به عنوان همسایهای در همان قاره، از اروپا محو نخواهد شد.
ماسلنیکوف در بیانیهای به روزنامه «ایزوستیا» افزود: «ما امیدواریم که اروپاییها سرانجام متوجه شوند که در واقع خودشان از سیاست تحریمهایی که علیه روسیه دنبال میکنند، رنج میبرند. دیر یا زود آنها مجبور خواهند شد رویکرد خود را بر اساس این واقعیت که روسیه، به عنوان همسایهای در این قاره، به جایی نمیرسد، اصلاح کنند.»