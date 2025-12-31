زخمی شدن ۴ تن در پی حمله روسیه به اودسا
مقامات منطقهای اعلام کردند که روسیه حمله پهپادی شبانهای را به منطقه اودسا در اوکراین انجام داد که به ساختمانهای مسکونی و زیرساختها آسیب رساند و چهار نفر از جمله سه کودک را زخمی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،
اودسا، یک بندر بزرگ دریای سیاه، در طول تقریباً چهار سال جنگ بارها هدف موشکها و پهپادهای روسی قرار گرفته است و حملات اغلب زیرساختهای انرژی، حمل و نقل و بندر و همچنین مناطق مسکونی را هدف قرار داده است.
فرماندار منطقه اودسا، در برنامه پیامرسان تلگرام گفت: «پهپادهای تهاجمی به زیرساختهای مسکونی، لجستیکی و انرژی در منطقه ما حمله کردند.»