زخمی شدن ۴ تن در پی حمله روسیه به اودسا

مقامات منطقه‌ای ‌اعلام کردند که روسیه حمله پهپادی شبانه‌ای را به منطقه اودسا در اوکراین انجام داد که به ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت‌ها آسیب رساند و چهار نفر از جمله سه کودک را زخمی کرد.

اودسا، یک بندر بزرگ دریای سیاه، در طول تقریباً چهار سال جنگ بارها هدف موشک‌ها و پهپادهای روسی قرار گرفته است و حملات اغلب زیرساخت‌های انرژی، حمل و نقل و بندر و همچنین مناطق مسکونی را هدف قرار داده است.

‌فرماندار منطقه اودسا، در برنامه پیام‌رسان تلگرام گفت: «پهپادهای تهاجمی به زیرساخت‌های مسکونی، لجستیکی و انرژی در منطقه ما حمله کردند.»

 

