زخمی شدن ۴ تن در پی حمله روسیه به اودسا

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌ مقامات منطقه‌ای ‌اعلام کردند که روسیه حمله پهپادی شبانه‌ای را به منطقه اودسا در اوکراین انجام داد که به ساختمان‌های مسکونی و زیرساخت‌ها آسیب رساند و چهار نفر از جمله سه کودک را زخمی کرد.

اودسا، یک بندر بزرگ دریای سیاه، در طول تقریباً چهار سال جنگ بارها هدف موشک‌ها و پهپادهای روسی قرار گرفته است و حملات اغلب زیرساخت‌های انرژی، حمل و نقل و بندر و همچنین مناطق مسکونی را هدف قرار داده است.

‌فرماندار منطقه اودسا، در برنامه پیام‌رسان تلگرام گفت: «پهپادهای تهاجمی به زیرساخت‌های مسکونی، لجستیکی و انرژی در منطقه ما حمله کردند.»

انتهای پیام/