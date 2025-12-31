خبرگزاری کار ایران
کمبود موشک‌های رهگیر؛ ایران فرصتی طلایی برای ضربه به اسرائیل پیدا کرده است

با ازسرگیری تولید موشکی ایران و پایان یافتن ذخایر پدافندی اسرائیل، کارشناسان هشدار دادند که تل‌آویو هم‌اکنون در برابر حملات احتمالی موشکی ایران آسیب‌پذیر و ناتوان است.

 به گزارش ایلنا، رسانه‌ها با هشدار نسبت به وضعیت نظامی رژیم صهیونیستی، تاکید کردند که تل‌آویو در حال حاضر آمادگی کافی برای مقابله با هرگونه حمله موشکی احتمالی از سوی ایران را ندارد.

به نوشته روزنامه عبری «تایمز آو اسرائیل»، کارشناسان نظامی اعلام کرده‌اند که با ازسرگیری تولید موشک‌های ایران پس از جنگ ژوئن گذشته، اسرائیل ممکن است در برابر تهدیدات موشکی ایران در جنگ احتمالی آینده کمترین آمادگی را داشته باشد.

تحلیلگران اسرائیلی به کاهش موجودی موشک‌های پدافند هوایی اشاره کردند که بخش عمده آن در مقابله با حملات موشکی حماس مصرف شده و تولید مجدد این موشک‌ها به دلیل پیچیدگی فنی و طولانی بودن زمان ساخت، با تاخیر همراه است. این امر، توان دفاعی داخلی اسرائیل را در صورت وقوع جنگ با ایران به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و ریسک تهدیدات مستقیم به مناطق شهری این رژیم را افزایش می‌دهد.

 

