ضربالاجل دو ماهه واشنگتن و تلآویو برای خلع سلاح حماس
رسانههای عبری از توافق تازه واشنگتن و تلآویو خبر دادند که بر اساس آن، حماس تنها دو ماه فرصت دارد تا سلاحهای خود را تحویل دهد و در غیر این صورت، رژیم صهیونیستی مسئولیت اقدام مستقیم برای خلع سلاح را برعهده خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، رسانههای عبری از تعیین ضربالاجل دو ماهه میان ایالات متحده و رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) خبر دادند.
براساس گزارش روزنامه «یسرائیل هیوم»، این توافق در جریان دیدار اخیر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در فلوریدا حاصل شده است. در این دیدار مقرر شد تیمهای مشترک معیارهای دقیقی برای اجرای عملی خلع سلاح حماس تعیین کنند که شامل نابودی تونلها نیز میشود. منابع یاد شده تأکید کردند که در صورت امتناع حماس از تحویل سلاحها، اسرائیل و ارتش این رژیم مسئولیت اقدام مستقیم برای خلع سلاح را برعهده خواهند گرفت.
همچنین، مجله «اکونومیست» به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که واشنگتن قصد دارد روند بازسازی نوار غزه را ظرف هفتههای آینده آغاز کند، هرچند فرآیند خلع سلاح حماس زمان بیشتری خواهد برد. منابع کانال ۱۲ اسرائیل نیز اعلام کردند که بازسازی رفح، در جنوب نوار غزه و تحت کنترل ارتش، پیش از خلع سلاح حماس آغاز خواهد شد.
در همین حال، وبگاه «اکسیوس» به نقل از یک مقام آمریکایی و منبع مطلع نوشت که نتانیاهو با پیشبرد مرحله دوم توافق غزه موافقت کرده است، هرچند اختلافاتی با تیم ترامپ در خصوص نحوه اجرای آن وجود دارد. ترامپ نیز پس از دیدار با نتانیاهو اعلام کرد که حماس فرصت کوتاهی برای تسلیم سلاحهای خود خواهد داشت و در صورت امتناع، هزینه سنگینی خواهد پرداخت.
به نوشته «یسرائیل هیوم»، ترامپ قرار است در ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶، طرح بعدی خود برای نوار غزه را اعلام کند که شامل ایجاد یک هیئت نظارتی بینالمللی خواهد بود. همچنین، قرار است نهاد مدنی حاکم در غزه طی هفتههای آینده تشکیل و آماده تصاحب اداره امور از حماس شود.
این در حالی است که مرحله نخست توافق آتشبس در ۱۰ اکتبر سال گذشته اجرا شد، اما اسرائیل برخی بندهای آن را نقض و اجرای مرحله دوم را به تعویق انداخت. این توافق قرار بود پایاندهنده جنایات اسرائیل در طول دو سال گذشته باشد؛ جنایاتی که به شهادت و زخمی شدن بیش از ۷۱ هزار فلسطینی، عمدتا زنان و کودکان، منجر شد، اما تلآویو همچنان نقض آتشبس و محاصره خشن نوار غزه را ادامه میدهد.