نتانیاهو: خواهان تشدید تنش با ایران نیستیم/ در صورت حمله، عواقب جبرانناپذیر خواهد بود
نخستوزیر رژیم صهیونیستی با این ادعا که تلآویو بهدنبال تشدید تنش با تهران نیست، ابراز امیدواری کرد که حکومت ایران نیز چنین نکند ولی اگر این مسیر انتخاب شود، «عواقب آن جبرانناپذیر خواهد بود».
به گزارش ایلنا، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در مصاحبهای با شبکه فاکسنیوز اعلام کرد که جنبش حماس هنوز حدود ۲۰ هزار نیرو در اختیار دارد و دهها هزار اسلحه کلاشینکف در انبارهای خود نگه میدارد.
وی افزود این نیروهای حماس همچنان حدود ۶۰ هزار قبضه سلاح ذخیره دارند و اهداف اصلی جنگ، از جمله نابودی کامل حماس، هنوز محقق نشده است.
نتانیاهو مدعی شد که اسرائیل از جنگ هفت جبههای که بر این رژیم تحمیل شد، به عنوان قدرتمندترین طرف در خاورمیانه خارج شده است.
وی درباره حضور احتمالی نیروهای بینالمللی در نوار غزه توضیح داد که تلاشهایی در این زمینه صورت گرفته اما تاکنون موفقیتآمیز نبوده و تأکید کرد که «با این حال، به این تلاش فرصت داده خواهد شد».
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در پاسخ به پرسشی درباره مرحله دوم آتشبس در غزه گفت که باید به این موضوع فرصت داد.
او همچنین مدعی شد که تلاش ویژهای برای جلوگیری از اقدامات انتقامجویانه در کرانه باختری انجام میدهد و خواستار همزیستی مسالمتآمیز میان شهرکنشینان اسرائیلی و فلسطینیهای این منطقه شده است، اما تأکید کرد که کنترل نظامی اسرائیل بر کرانه باختری در نهایت الزامی است.
نتانیاهو درباره اقلیم خودمختار سومالیایی نیز اظهار داشت که این منطقه آماده پیوستن به توافقات ابراهیم است و تفاوت دموکراتیکی با سایر مناطق صومال دارد.
نخستوزیر اسرائیل در بخش دیگری از مصاحبه به رزمایشهای نظامی سپاه پاسداران اشاره کرد و مدعی شد که ایران رزمایشهای برای تمرین موشکهای بالستیک به «اسرائیل» انجام میدهد، «با این حال، اسرائیل نمیخواهد تنش ایجاد کند، اما در صورت حمله ایران، عواقب آن برای تهران فاجعهبار خواهد بود».
او در ادامه لفاظیهایش گفت که ایران نباید به توانایی غنیسازی هستهای دست یابد.
نتانیاهو این سخنان را یک روز پس از آن بیان کرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا اظهار داشت که اجازه نخواهد داد تهران دوباره به سطح پیشین قدرت نظامی بازگردد.