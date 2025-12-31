تداوم جنگ پهپادی؛ بندر نفتی توآپسه روسیه هدف قرار گرفت
منابع رسمی روسیه اعلام کردند که حمله پهپادی اوکراین به بندر توآپسه در دریای سیاه، موجب آسیب دیدن اسکله بندر و زیرساختهای انرژی شده و تیمهای امدادی برای مهار خسارات به محل اعزام شدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامهای محلی روسیه، امروز- چهارشنبه- اعلام کردند که اوکراین با استفاده از پهپادها حملهای را علیه زیرساختهای بندری شهر توآپسه در ساحل دریای سیاه انجام داده که در پی آن، بخشهایی از این بندر دچار خسارت شده است.
به گفته اداره منطقهای، این حمله همچنین به آسیب دیدن یک خط لوله گاز در منطقهای مسکونی منجر شده است، با این حال تاکنون گزارشی از تلفات انسانی منتشر نشده است.
ستاد عملیات منطقه کراسنودار در پیامی در شبکه اجتماعی تلگرام اعلام کرد که تیمهای امدادی و فنی برای ترمیم خسارات وارده به محل اعزام شدهاند و بخشی از اسکله بندر توآپسه آسیب دیده است.
در همین حال، کانال خبری «شوت» در تلگرام، که به منابعی در نهادهای امنیتی روسیه استناد میکند، گزارش داد که اواخر شب سهشنبه صدای چندین انفجار در شهر توآپسه شنیده شده و ساکنان یکی از مناطق از وقوع آتشسوزی خبر دادهاند.
همزمان، رسانهها و فعالان شبکههای اجتماعی تصاویر و ویدئوهایی را منتشر کردهاند که از وقوع آتشسوزی گسترده در این بندر حکایت دارد.
تاکنون مقامهای اوکراینی واکنش رسمیای به این گزارشها نشان ندادهاند.
بندر توآپسه یکی از گذرگاههای اصلی روسیه در دریای سیاه برای صادرات فرآوردههای نفتی به شمار میرود. فعالیتهای این بندر عمدتاً بر پالایشگاه توآپسه، متعلق به شرکت «روسنفت»، متمرکز است؛ پالایشگاهی که با ظرفیت پالایش حدود ۲۴۰ هزار بشکه در روز، محصولاتی از جمله نفتا، نفت کوره و گازوئیل تولید میکند.
این بندر و پالایشگاه از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین، که نزدیک به چهار سال از آن میگذرد، بارها هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفتهاند. بنا بر گزارشها، برخی از این حملات پیشین به بروز آتشسوزی و اختلال موقت در فعالیتهای بندری و پالایشی منجر شده است.