رجب طیب اردوغان:
به رسمیت شناختن سومالیلند از سوی اسرائیل، نامشروع و غیرقابلقبول است
رئیسجمهوری ترکیه با محکوم کردن اقدام رژیم صهیونیستی در بهرسمیت شناختن منطقه جداییطلب سومالیلند، این تصمیم را «نامشروع و غیرقابل قبول» دانست و هشدار داد که چنین اقداماتی ثبات و تمامیت ارضی سومالی را تهدید میکند.
اردوغان امروز -سهشنبه- در نشست خبری مشترک با «حسن شیخ محمود» رئیسجمهوری سومالی در استانبول اعلام کرد که با وجود اقدامات خرابکارانه برخی طرفها که تمایلی به احیای دوباره سومالی ندارند، سطح امنیت در این کشور بهطور قابل توجهی بهبود یافته است.
اردوغان با اشاره به برنامههای اقتصادی ترکیه در سومالی گفت: «آنکارا قصد دارد از سال ۲۰۲۶ عملیات حفاری را آغاز کند و این فعالیتها نقش مهمی در بهبود رفاه مردم سومالی خواهد داشت». وی همچنین از اضافه شدن دو کشتی حفاری آبهای عمیق به ناوگان ترکیه خبر داد.
رئیسجمهوری سومالی نیز در این نشست با تأکید بر حمایت ترکیه از حاکمیت و تمامیت ارضی کشورش گفت: «سومالی در شرایطی که با تهدیدهای جدی علیه حاکمیت ملی خود روبهروست، حمایت دولت و مردم ترکیه را بهروشنی احساس میکند».
حسن شیخ محمود همچنین مواضع تهاجمی «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی در قبال تمامیت ارضی سومالی را غیرقابل قبول خواند.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که اسرائیل روز جمعه منطقه سومالیلند را بهعنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخت. سومالیلند که از سال ۱۹۹۱ اعلام جدایی کرده، تاکنون از سوی جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته نشده و دولت مرکزی سومالی هرگونه تعامل مستقیم با این منطقه را نقض حاکمیت و وحدت ملی خود میداند.