به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، رهبر حزب کارگران کردستان خواستار میانجی‌گری ترکیه برای توافق میان دمشق ک نیروهای دموکراتیک سوریه شد‌.

«عبدالله اوجالان»، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) امروز -سه‌شنبه- از آنکارا خواست تا توافق بین دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها را تسهیل کند.

در پیامی کتبی به تاریخ ۳۰ دسامبر، اوجالان اظهار داشت: «ضروری است که ترکیه نقشی تسهیل‌کننده، سازنده و گفتگومحور در این فرآیند ایفا کند. این امر برای صلح منطقه‌ای و تقویت صلح داخلی خود ترکیه بسیار مهم است.»

انتهای پیام/