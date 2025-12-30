خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اوجالان خواستار میانجی‌گری ترکیه میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه شد‌

اوجالان خواستار میانجی‌گری ترکیه میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه شد‌
کد خبر : 1735345
لینک کوتاه کپی شد.

رهبر حزب کارگران کردستان خواستار میانجی‌گری ترکیه برای توافق میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه شد‌.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، رهبر حزب کارگران کردستان خواستار میانجی‌گری ترکیه برای توافق میان دمشق ک نیروهای دموکراتیک سوریه شد‌. 

«عبدالله اوجالان»، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) امروز -سه‌شنبه- از آنکارا خواست تا توافق بین دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها را تسهیل کند.

در پیامی کتبی به تاریخ ۳۰ دسامبر، اوجالان اظهار داشت: «ضروری است که ترکیه نقشی تسهیل‌کننده، سازنده و گفتگومحور در این فرآیند ایفا کند. این امر برای صلح منطقه‌ای و تقویت صلح داخلی خود ترکیه بسیار مهم است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی