اوجالان خواستار میانجیگری ترکیه میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه شد
«عبدالله اوجالان»، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) امروز -سهشنبه- از آنکارا خواست تا توافق بین دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها را تسهیل کند.
در پیامی کتبی به تاریخ ۳۰ دسامبر، اوجالان اظهار داشت: «ضروری است که ترکیه نقشی تسهیلکننده، سازنده و گفتگومحور در این فرآیند ایفا کند. این امر برای صلح منطقهای و تقویت صلح داخلی خود ترکیه بسیار مهم است.»