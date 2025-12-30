تجاوز دوباره نیروهای اشغالگر صهیونیست به قنیطره

به گزارش ایلنا به نقل از سانا، نیروهای اشغالگر صهیونیست صبح امروز -سه‌شنبه- به حومه جنوبی قنیطره یورش بردند.

سانا گزارش داد که نیروهای اسرائیلی متشکل از دو خودروی هامر و دو خودروی هایلوکس از «تل الاحمر غربی» به سمت روستای «عین الزیوان» حرکت کرده و یک ایست بازرسی موقت بین روستا و شهر «کودنا» ایجاد کرده است.

این اقدام هم‌زمان با پیشروی کاروانی از سربازان اشغالگر متشکل از حدود ۱۰۰ نفر بود که از تل الاحمر غربی به سمت تل الاحمر شرقی حرکت کردند و همزمان با آن پهپادهایی در این منطقه به پرواز درآمدند.

