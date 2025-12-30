به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه چین با اشاره به حمله اوکراین به اقامتگاه «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، از همه طرف‌های درگیر در اوکراین خواست تا از تشدید تنش و اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کنند.

«لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین، امروز -سه‌شنبه- در یک نشست خبری گفت: «ما از همه طرف‌های مربوطه می‌خواهیم که به سه اصل پایبند باشند: جلوگیری از گسترش درگیری، جلوگیری از تشدید عملیات نظامی و خودداری از اقدامات تحریک‌آمیز، تا به آرام کردن اوضاع و ایجاد شرایط برای حل و فصل سیاسی بحران کمک کنند.»

لین جیان با تأکید بر موضع ثابت پکن در مورد حل مسالمت‌آمیز این درگیری، تأکید کرد که «گفت‌وگو و مذاکره تنها راه حل مناسب برای حل بحران اوکراین است».

