زلنسکی باید باقی عمرش را مخفی شود

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، به دنبال حمله پهپادی اوکراین به محل اقامت «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، «دیمیتری مدودف»، معاون شورای امنیت روسیه، گفت که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکران باید ببالقی عمرش را در خفا به سر ببرد.

وی در پلتفرم ایکس نوشت: «این لعنیتی نفرت انگیز، سعی دارد روند حل‌و‌فصل مناقشه را مختل کند. او جنگ می‌خواهد. خب، حالا حداقل باید تا آخر عمر بی‌ارزشش در خفا بماند».

«سرگئی لاوروف»، وزیرخارجه روسیه روزگذشته در جمع خبرنگاران گفت که در شب ۲۸-۲۹ دسامبر، اوکراین حمله‌ای تروریستی به محل اقامت رئیس جمهور روسیه در «نووگورود» انجام داده است.

وی اشاره کرد: «در جریان این حمله، ۹۱ پهپاد پرتاب شد که تمامی آنها رهیگری و ساقط شدند و هیچگونه تلفات یا خسارتی گزارش نشد».

