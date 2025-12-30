زلنسکی پیشنهاد ایجاد منطقه اقتصادی ویژه در مناطق تحت اشغال روسیه را مطرح کرد
رئیسجمهور اوکراین با اعلام اینکه «طبق قانون نمیتوان از خاک خودمان عقبنشینی کنیم»، برای مدیریت مناطق تحت اشغال روسیه، ایجاد یک منطقه اقتصادی ویژه با قوانین خاص را پیشنهاد داده است.
به گزارش ایلنا، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در گفتوگو با شبکه «فاکس نیوز» تصریح کرد: «من به ولادیمیر پوتین اعتماد ندارم و بدون حمایت آمریکا نمیتوانیم در جنگ به پیروزی برسیم».
زلنسکی این اظهارات را پس از دیدار با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در فلوریدا با محوریت بررسی طرح پایان جنگ میان اوکراین و روسیه، مطرح کرد.
زلنسکی افزود: «مردم اوکراین باید درباره طرح صلح رأی دهند.»
رئیسجمهور اوکراین در ادامه درباره مناطقی که تحت کنترل نیروهای روسیه قرار دارند گفت: «طبق قانون نمیتوانیم از خاک خود عقبنشینی کنیم؛ بنابراین پیشنهاد دادهایم برای این مناطق یک منطقه اقتصادی ویژه با قوانین خاص ایجاد شود.»