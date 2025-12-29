خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یاوه‌سرایی‌های ضدایرانی ترامپ در دیدار با نتانیاهو

یاوه‌سرایی‌های ضدایرانی ترامپ در دیدار با نتانیاهو
کد خبر : 1734934
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری آمریکا با تکرار برخی ادعاها که توسط مقام‌های این کشور نیز تکذیب شده است، مدعی شد که ایالات متحده و اسرائیل در حملات انجام‌شده علیه ایران در اوایل سال جاری «به‌طور کامل پیروز» بوده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با تکرار برخی ادعاها که توسط مقام‌های این کشور نیز تکذیب شده است، مدعی شد که ایالات متحده و اسرائیل در حملات انجام‌شده علیه ایران در اوایل سال جاری «به‌طور کامل پیروز» بوده‌اند.

وی با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها گفت: «در صورتی که تهران بار دیگر در مسیر تقویت توان نظامی خود گام بردارد، با واکنش شدید مواجه خواهد شد».

ترامپ در ادامه توهمات خود افزود: «اکنون می‌شنوم که ایران تلاش می‌کند دوباره توان خود را بالا ببرد و اگر چنین کاری بکند، ما مجبور می‌شویم دوباره آن را زمین‌گیر کنیم. ما آن‌ها را پایین می‌کشیم و ضربه بسیار سختی وارد خواهیم کرد».

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که مقام‌ها و رسانه‌های آمریکایی بارها ادعاهای وی مبنی بر نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران را زیر سؤال برده‌اند.  

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی