به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با تکرار برخی ادعاها که توسط مقام‌های این کشور نیز تکذیب شده است، مدعی شد که ایالات متحده و اسرائیل در حملات انجام‌شده علیه ایران در اوایل سال جاری «به‌طور کامل پیروز» بوده‌اند.

وی با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها گفت: «در صورتی که تهران بار دیگر در مسیر تقویت توان نظامی خود گام بردارد، با واکنش شدید مواجه خواهد شد».

ترامپ در ادامه توهمات خود افزود: «اکنون می‌شنوم که ایران تلاش می‌کند دوباره توان خود را بالا ببرد و اگر چنین کاری بکند، ما مجبور می‌شویم دوباره آن را زمین‌گیر کنیم. ما آن‌ها را پایین می‌کشیم و ضربه بسیار سختی وارد خواهیم کرد».

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که مقام‌ها و رسانه‌های آمریکایی بارها ادعاهای وی مبنی بر نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران را زیر سؤال برده‌اند.

انتهای پیام/