یاوهسراییهای ضدایرانی ترامپ در دیدار با نتانیاهو
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا با تکرار برخی ادعاها که توسط مقامهای این کشور نیز تکذیب شده است، مدعی شد که ایالات متحده و اسرائیل در حملات انجامشده علیه ایران در اوایل سال جاری «بهطور کامل پیروز» بودهاند.
وی با تکرار برخی یاوهسراییها گفت: «در صورتی که تهران بار دیگر در مسیر تقویت توان نظامی خود گام بردارد، با واکنش شدید مواجه خواهد شد».
ترامپ در ادامه توهمات خود افزود: «اکنون میشنوم که ایران تلاش میکند دوباره توان خود را بالا ببرد و اگر چنین کاری بکند، ما مجبور میشویم دوباره آن را زمینگیر کنیم. ما آنها را پایین میکشیم و ضربه بسیار سختی وارد خواهیم کرد».
اظهارات ترامپ در حالی مطرح میشود که مقامها و رسانههای آمریکایی بارها ادعاهای وی مبنی بر نابودی تأسیسات هستهای ایران را زیر سؤال بردهاند.