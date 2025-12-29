به گزارش ایلنا، «گارولین لیویت» سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا،مکالمه‌ای «مثبت» با همتای روس خود، ولادیمیر پوتین، درباره بحران اوکراین داشته است.

«یوری اوشاکوف» مشاور سیاست خارجی پوتین، نیز این تماس تلفنی را تأیید کرد و به خبرگزاری تاس گفت که پوتین در این گفت‌وگو اعلام کرده که روسیه موضع خود در مذاکرات صلح را بازبینی خواهد کرد.

به گفته اوشاکوف، پوتین در جریان این تماس از روند مذاکرات ترامپ و مشاوران ارشدش با اوکراین نیز مطلع شد.

این تماس در شرایطی انجام شده که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق صلح در سایه تشدید تنش‌ها میان مسکو و کی‌یف ادامه دارد

