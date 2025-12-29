پیشروی نیروهای روسیه تا آزادسازی زاپوریژیا ادامه دارد

به گزارش ایلنا، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه، امروز -دوشنبه- اعلام کرد که نیروهای روسیه موفق شده‌اند اهداف خود در محور زاپوریژیا را به‌‌رغم آماده‌سازی‌های طولانی مدت نیروهای اوکراینی به انجام برسانند.

وی بر ادامه حملات تا «آزادسازی زاپوریژیا در آینده‌ای نزدیک» تاکید کرد.

پوتین همچنین خواستار توقف تلاش‌های اوکراین برای «مانع‌تراشی در پیشرفت اوضاع در کوبیانسک» شد.

از سوی دیگر، ستاد کل نیروهای مسلح روسیه گزارش داد که طی ماه جاری نیروهای این کشور بر حدود ۷۰۰ کیلومتر مربع در منطقه عملیات ویژه مسلط شده‌اند و پیشروی خود را به سمت زاپوریژیا و شهر «کراسنی لیمان» در جمهوری دونتسک ادامه می‌دهند. در گزارش ستاد کل به پوتین آمده است که طی سال ۲۰۲۵ نیروهای روسیه بر شش هزار و ۶۴۰ کیلومتر مربع از اراضی و ۳۳۴ شهر و روستا مسلط شده‌اند.

ستاد کل نیروهای مسلح روسیخ همچنین اعلام کرد که نیروهای این کشور کنترل کامل بر «بوگوسلاوکا» و «دیبرووا» را به دست آورده و آزادسازی «کنستانتینوفکا» همچنان ادامه دارد. همچنین واحدهایی از ارتش کره شمالی در پاکسازی مین‌ها در مناطق استان کورسک کمک قابل توجهی ارائه کرده‌اند. ستاد کل تاکید کرد که «نیروهای دشمن قادر به انجام هیچ‌گونه حمله‌ای نیستند» و نیروهای روسیه در عمق خطوط دفاعی اوکراین پیروزی‌هایی کسب می‌کنند.

وزارت دفاع روسیه نیز اخیراً از تصرف کامل شهر «زاریچنویه» در استان زاپوریژیا توسط نیروهای گروه «شرق» خبر داده و اعلام کرده که زیرساخت‌های صنعتی، انرژی و حمل‌ونقل که توسط نیروهای اوکراینی استفاده می‌شد، هدف قرار گرفته است.

