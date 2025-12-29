خبرگزاری کار ایران
سرگئی لاوروف:

موضع مسکو در مذاکرات تغییر می‌کند/ حمله اوکراین به مقر ریاست‌جمهوری روسیه بی‌پاسخ نمی‌ماند

وزیر خارجه روسیه با اشاره به حمله پهپادی اوکراین به مقر ریاست‌جمهوری این کشور در استان «نووگورود»، اعلام کرد که مسکو در پی «تغییر ماهیت کامل رفتار رژیم کی‌یف» ناچار به بازنگری در موضع مذاکره‌ای خود خواهد شد.

به گزارش ایلنا، «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه با اشاره به حمله پهپادی اوکراین به مقر ریاست‌جمهوری این کشور در استان «نووگورود»، اعلام کرد که مسکو در پی «تغییر ماهیت کامل رفتار رژیم کی‌یف» ناچار به بازنگری در موضع مذاکره‌ای خود خواهد شد.

وی افزود: «با توجه به زوال نهایی رژیم کی‌یف و تبدیل آن به سیاست تروریسم دولتی، روسیه موضع خود در مذاکرات را مورد بازبینی قرار خواهد داد».

وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که اقدام‌های اخیر اوکراین «بی‌پاسخ نخواهد ماند».

لاوروف با اشاره به حمله پهپادی به مقر ریاست‌جمهوری روسیه گفت که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور تمامی پهپادهای مهاجم را منهدم کرده‌اند و هیچ‌گونه خسارت راهبردی به تأسیسات وارد نشده است. به گفته وی، نیروهای روسیه اهداف، زمان و نوع «ضربات تلافی‌جویانه» را مشخص کرده‌اند.

وزیر خارجه روسیه در عین حال تصریح کرد که مسکو قصد خروج از گفت‌وگوها با آمریکا را ندارد و حمله اخیر کی‌یف موجب توقف روند تماس‌ها نخواهد شد، اما این تحولات بی‌تردید بر چارچوب و محتوای مذاکرات تأثیر خواهد گذاشت.

وی افزود: «اقدام‌های شتاب‌زده و خطرناک کی‌یف، نه‌تنها مسیر دیپلماسی را پیچیده‌تر می‌کند، بلکه مسئولیت پیامدهای آن نیز بر عهده طراحان این حملات خواهد بود».

پیش‌تر خبرگزاری «اینترفکس» به نقل از لاوروف گزارش داده بود که روسیه در واکنش به حمله اوکراین، موضع مذاکره‌ای خود را تغییر خواهد داد؛ تغییری که به گفته ناظران می‌تواند بر آینده گفت‌وگوهای مسکو–واشنگتن و تحولات میدانی جنگ اوکراین تأثیرگذار باشد.

