سخنگوی جدید گردانهای القسام:
به مردم ایران درود میفرستیم/ پاییز اشغالگری فرارسیده است
سخنگوی جدید گردانهای عزالدین قسام با تأکید بر تداوم مسیر مقاومت اعلام کرد که تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه غزه همچنان ادامه دارد و در نتیجه، تحرکات مردمی و اعتراضی در سراسر جهان نیز نباید متوقف شود.
وی با خطاب قرار دادن مردم غزه گفت: «دستهای شما را میبوسیم و به شما وعده میدهیم که وفادار بمانیم. با هم آنچه را اشغالگر ویران کرده، بازسازی خواهیم کرد و فداکاریهای شما هرگز به هدر نخواهد رفت».
سخنگوی القسام با فراخوانی خطاب به امت اسلامی تصریح کرد: «بیدار شوید؛ پاییز اشغالگری آغاز شده است و نفرین خون زنان، کودکان و بیگناهان تا همیشه گریبان اشغالگران را رها نخواهد کرد».
وی همچنین از ملتهای عربی و اسلامی خواست برای نجات غزه وارد عمل شوند و افزود: «غزه همچنان در سختترین شرایط انسانی بهسر میبرد و یاریرساندن به آن، یک وظیفه اخلاقی و انسانی است.»
سخنگوی جدید القسام با انتقاد از رویکردهای بینالمللی گفت: «بهجای تمرکز بر خلع سلاح مقاومت فلسطین، باید سلاحهای مرگبار رژیم صهیونیستی را خلع کرد».
وی تأکید کرد که مقاومت، با وجود تمامی تجاوزها و نقضها، به تعهدات خود عمل کرده و همواره مصلحت مردم فلسطین را در اولویت قرار داده است.
سخنگوی القسام همچنین گفت که به مردم قهرمان ایران، عراق، لبنان و یمن به خاطر حمایت از مردم فلسطین درود میفرستیم.