کنترل شهرکی دیگر در اوکراین را به دست گرفتیم

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع روسیه از به دست گرفتن کنترل یک شهرک دیگر در جمهوری خلق دونتسک خبر داد.

این وزارتخانه امروز -دوشنبه- در گزارش روزانه خود اعلام کرد: «واحدهای گروه رزمی غرب به طور کامل کنترل شهرک دیبروا در جمهوری خلق دونتسک را به دست گرفتند».

بر اساس گزارش وزارت دفاع روسیه در جریان این درگیری، ۲۶ سرباز اوکراینی کشته و ۱۷ قطعه از تجهیزات نظامی آنها منهدم شد.

انتهای پیام/