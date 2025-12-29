خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزارت دفاع روسیه:

کنترل شهرکی دیگر در اوکراین را به دست گرفتیم

کنترل شهرکی دیگر در اوکراین را به دست گرفتیم
کد خبر : 1734806
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای این کشور کنترل یک شهرک دیگر در دونستک را به دست گرفتند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع روسیه از به دست گرفتن کنترل یک شهرک دیگر در جمهوری خلق دونتسک خبر داد.

این وزارتخانه امروز -دوشنبه- در گزارش روزانه خود اعلام  کرد: «واحدهای گروه رزمی غرب به طور کامل کنترل شهرک دیبروا در جمهوری خلق دونتسک را به دست گرفتند».

بر اساس گزارش وزارت دفاع روسیه در جریان این درگیری، ۲۶ سرباز اوکراینی کشته و ۱۷ قطعه از تجهیزات نظامی آنها منهدم شد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی