زلنسکی:

طرح صلح باید به رفراندوم گذاشته شود

طرح صلح باید به رفراندوم گذاشته شود
کد خبر : 1734685
رئیس جمهور اوکراین گفت که طرح صلح ۲۰ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ این کشور و روسیه باید در اوکراین به رفراندوم گذاشته شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس جمهور اوکراین گفت که طرح صلح پیشنهادی آمریکا باید به همه‌پرسی گذاشته شود. 

«ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین، امروز -دوشنبه- اعلام کرد که طرح صلح ۲۰ ماده‌ای برای پایان دادن جنگ کی‌یف-مسکو باید در این کشور به رفراندوم گذاشته شود.

وی در جمع خبرنگاران در یک گفت‌وگو در پلتفرم واتساپ افزود که دست‌کم یک آتش‌بس ۶۰ روزه برای برگزاری چنین رفراندومی لازم است.

روزنامه «نووستی.لایو» نیز به نقل از زلنسکی نوشت که ترامپ به اوکراین تضامین امنیتی ۱۵ ساله با امکان تمدید پیشنهاد داده در حالی‌که اوکراین ضمانت‌هایی ۳۰ تا ۵۰ ساله می‌خواهد.

بر اساس گزارش این روزنامه، رئیس جمهرور اوکراین گفت: «در واقع، پیشنهاد اکنون نامحدود نیست. این سند به مدت ۱۵ سال با امکان تمدید اعتبار دارد. من این موضوع را با رئیس جمهور (ترامپ) مطرح کرده‌ام. به او گفتم که این درگیری  تقریبا  ۱۵ سال است که ادامه دارد. به همین دلیل است که ما واقعا دوست داریم ضمانت‌های بلندمدت‌تری داشته باشیم».

وی افزود: «به او گفتم که ما دوست داریم امکان ضمانت‌هایی را برای ۳۰، ۴۰ یا ۵۰ سال بررسی کنیم. رئیس جمهور گفت که در مورد آن فکر خواهد کرد».

