رزمایش در نزدیکی تایوان واکنش به مداخله خارجی در امور چین است

رزمایش در نزدیکی تایوان واکنش به مداخله خارجی در امور چین است
سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که رزمایش نظامی این کشور در اطراف تایوان اقدامی ضروری در پاسخ به مداخله خارجی در امور داخلی این کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه چین در جمع خبرنگاران گفت که رزمایش انجام شده از سوی ارتش آزادی‌بخش خلق چین اطراف  تایوان، اقدامی لازم برای حفاظت از حق حاکمیت و پاسخی مستقیم به مداخله نیروهای بیگانه در امور داخلی چین است.

این ها اقداماتی ضروری برای حافظت از حق حامیت کشورمان و تمامیت ارضی هستند و همچنین پاسخی قاطع به اقدامات نیروهای خارجی که تلاش می‌کنند تا از تایوان برای مهار چین استفاده کنند جزیره را تسلیح می‌کنند و وضعیت در آستانه جنگ خطرناک قرار می‌دهند».

 

 

 

 

