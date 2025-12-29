به گزارش ایلنا به نقل از «السومریه نیوز»، قرار است ظرف ساعاتی دیگر جلسه نخست ششمین دوره پارلمان عراق برگزار شود. این جلسه نه تنها برای انتخاب رئیس مجلس و معاونان او برگزار می‌شود، بلکه فرصتی است برای آشنایی شهروندان با پارلمان جدیدشان؛ پارلمانی که جایگزین دوره‌ای شده است که به ضعف و ناکارآمدی شناخته می‌شد.

معمولاً جلسه نخست هر دوره پارلمان، اولین فرصت برای سنجش عملکرد و هماهنگی میان گروه‌های سیاسی است و نشان می‌دهد که نمایندگان تا چه اندازه به توافق‌ها و تعهدات پایبند هستند. به همین دلیل، انتظارها برای این جلسه بسیار بالاست، زیرا مشخص خواهد شد که پارلمان جدید در تصمیم‌گیری‌ها منافع عمومی و کیفیت کار را در اولویت قرار می‌دهد یا صرفاً به قواعد و عرف‌های سیاسی پیشین پایبند خواهد ماند.

با وجود آنکه شورای سیاسی ملی عراق «هیبت الحلبوسی» را به عنوان نامزد ریاست پارلمان معرفی کرده، ائتلاف عزم به طور مستقل مثنى السامرائی را نامزد کرده و اعلام کرده که نامزدی شورا به منزله توافق جامع نیست و برای ائتلاف الزام‌آور نخواهد بود. در چنین شرایطی، چارچوب هماهنگی با دو گزینه مواجه است: یا به نامزد شورای سیاسی رأی دهد یا فرض کند نامزدی الحلبوسی نمایانگر توافق سنی یکپارچه نیست و او را به عنوان نامزد توافقی سنی نمی‌پذیرد.

بازگشت به اوت ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که شش حزب سنی گزینه‌ای مشخص را به عنوان جایگزین الحلبوسی توافق کرده بودند، در حالی که ائتلاف‌های دیگر نامزد متفاوتی را پیشنهاد می‌دادند. اگرچه اکثریت این شش حزب بر نامزد مشخصی توافق داشتند، چارچوب هماهنگی این موضوع را توافق واقعی تلقی نکرد، زیرا وجود یک حزب جداگانه به معنای توافق کامل نیست. احتمال تکرار این وضعیت اکنون نیز وجود دارد.

در جلسه امروز، رئیس سنی پارلمان درهای نامزدی ریاست مجلس را باز خواهد کرد و هر دو مثنى السامرائی و هیبت الحلبوسی نامزد خواهند شد. انتظار می‌رود که سایر شخصیت‌ها نیز نامزد شوند. در این مرحله آزمون اصلی آغاز می‌شود: پیش‌بینی می‌شود نیروهای چارچوب هماهنگی به دو گروه تقسیم شوند و در رأی‌گیری محرمانه میان السامرائی و الحلبوسی اختلاف نظر داشته باشند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که نیروهای کردی، به ویژه حزب دموکرات کردستان، از ائتلاف عزم حمایت کرده و بسیاری از اعضا به نفع السامرائی رأی خواهند داد.

برای انتخاب رئیس مجلس، نامزد باید ۱۶۵ رأی کسب کند. مشخص نیست که سایر احزاب و نیروهایی که موضع خود را اعلام نکرده‌اند، به سمت بهترین گزینه گرایش خواهند داشت یا نامزدی الحلبوسی را به رسمیت خواهند شناخت. چارچوب هماهنگی تاکنون موضع مشخصی اعلام نکرده و پیش‌بینی می‌شود که نامزدی الحلبوسی را نتیجه توافق سنی تلقی نکند و جدایی ائتلاف عزم را مدنظر قرار دهد.

