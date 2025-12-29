خبرگزاری کار ایران
تضمین امنیتی کماکان مانع اصلی دست‌یابی به توافق در اوکراین است

کد خبر : 1734546
رسانه‌ها گزارش دادند که مسئله تضمین امنیتی برای کی‌یف اصلی ترین مانع حل‌وفصل نزاع روسیه-اوکراین است.

به گزارش ایلنا به نقل از کی‌یف پست، یک منبع غربی اظهار دتش که تضمین امنیتی برای اوکراین، اصلی‌ترین مانع برای دست‌یابی به توافق حل‌وفصل نزاع روسیه-اوکراین است.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته -یکشنبه- در اقامتگاه خود در مار -ئه-لاگو در ایالت فلوریدا، با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین  دیدار کرد. به دنبال مذاکرات دوجانبه، ترامپ و زلانسکی به صورت تلفنی با رهبران اروپایی گفت‌وگو کردنتد.

رئیس جمهور آمریکا پیش از دیدار با زلنسکی، گفت که یک گفت‌وگوی تلفنی سازنده با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه داشته است. 

ترامپ مذاکرات با زلنسکی را بسیار دشوار توصیف کرد و هشدار داد که هرگونه مسئله‌ی حل نشده می‌تواند روند مذاکرات را از مسیر خود خارج کند.

وی اظهار داشت که تیم‌های اوکراینی و آمریکایی به نهایی کردن یک چارچوب صلح ۲۰ ماده‌ای نزدیک شده‌اند که بر ۹۰ درصد آن توافق شده است.

کی‌یف پست خاطرنشان کرد که ۱۰ درصد باقی‌مانده،  شامل خطرناک‌ترین عناصر درگیری است و افزود که برجسته‌ترین اختلاف بین دو رهبر بر سر تضمین‌های امنیتی بوده است.

 

