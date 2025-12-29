۱۳ کشته در پی خارج شدن قطار از ریل در مکزیک
خارج شدن قطار از ریل در مکزیک ۱۳ کشته بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از سی ان ان، به گزارش نیروی دریایی مکزیک، در پی خارج شدن یک قطار از ریل در این کشور، دستکم ۱۳ تن کشته ۹۸ نفر مجروح شدند.
نیروی دریایی مکزیک در بیانیهای اعلام کرد که ۳۶ تن از مصدومان به مراقبتهای بیمارستانی نیاز داشتند و باقی افراد جراحات جزئی برداشتند. همچنین بر اساس گزارشها ۲۵۰ نفر سوار بر این قطار بودند.
در این بیانیه افزوده شد که صدها پرسنل نیروی دریایی و خودروهای امدادی به محل این حادثه که این حادثه، در خط اصلی قطار بین وراکروز و سالینا کروز رخ داد، اعزام شدهاند.