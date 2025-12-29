زخمی شدن ۷ نیروی پلیس ترکیه طی درگیری با اعضای داعش

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، تی‌آر‌تی گزارش داد که هفت افسر پلیس ترکیه در جریان درگیری با شبه‌نظامیان مظنون به عضویت در داعش در استان یالوا در شمال غربی ترکیه زخمی شدند.

این خبرگزاری اعلام کرد که تیم‌های پلیس عملیاتی را علیه خانه‌ای که گمان می‌رود شبه‌نظامیان در نزدیکی شهر یالوا، در ساحل دریای مرمره، در جنوب استانبول، در آن حضور داشته‌اند، آغاز کرده‌اند.

این خبرگزاری اعلام کرد که حال افسران پلیس زخمی شده وخیم گزارش نشده است.

شبکه تلویزیونی ان‌تی‌وی نیز اعلام کرد که مظنونان هنگام شروع عملیات به سمت پلیس آتش گشودند. این خبرگزاری اعلام کرد که نیروهای ویژه پلیس برای پشتیبانی از استان بورسا به منطقه اعزام شده‌اند.

