۱۶ کشته در اثر وقوع آتش‌سوزی در مالزی

رسانه‌ها گزارش دادند که آتش‌سوزی در یک خانه سالمندان در شهر مانادو در جزیره سولاوسی اندونزی منجر به کشته شدن ۱۶ نفر شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌رسانه‌ها گزارش دادند که آتش‌سوزی در یک خانه سالمندان در شهر مانادو در جزیره سولاوسی اندونزی منجر به کشته شدن ۱۶ نفر شده است.

‌یک مقام پلیس‌ گفت که آتش‌سوزی در خانه سالمندان وردا دامای سرانجام اواخر روز یکشنبه خاموش شد و مقامات هنوز در حال بررسی علت آن هستند.

فیلمی که توسط کانال خبری مترو تی‌وی منتشر شد، آتش‌سوزی را در سراسر خانه نشان می‌داد که آسمان شب را نارنجی کرده بود و به نظر می‌رسید ساکنان در حال کمک به یک فرد مسن برای فرار از ساختمان در حال سوختن بودند.

 

