خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گروسی:

در آغاز سال ۲۰۲۶ به روسیه سفر می‌کنم

در آغاز سال ۲۰۲۶ به روسیه سفر می‌کنم
کد خبر : 1734460
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که قصد دارد در آغاز سال ۲۰۲۶ دوباره به روسیه سفر کند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که قصد دارد در آغاز سال ۲۰۲۶ دوباره به روسیه سفر کند.

گروسی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، به خبرگزاری روسی نووستی گفت که نیاز به سفرهای مکرر به روسیه و اوکراین «همیشه وجود دارد».

وی  یادآوری کرد که چند هفته پیش از روسیه بازدید کرده و در نوامبر گذشته با «الکسی لیخاچف»، رئیس ‌روس‌اتم روسیه، و دیگر مقامات روسی در کالینینگراد دیدار کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی