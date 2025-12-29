به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،‌«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که قصد دارد در آغاز سال ۲۰۲۶ دوباره به روسیه سفر کند.

گروسی در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، به خبرگزاری روسی نووستی گفت که نیاز به سفرهای مکرر به روسیه و اوکراین «همیشه وجود دارد».

وی یادآوری کرد که چند هفته پیش از روسیه بازدید کرده و در نوامبر گذشته با «الکسی لیخاچف»، رئیس ‌روس‌اتم روسیه، و دیگر مقامات روسی در کالینینگراد دیدار کرده است.

انتهای پیام/