پیام موشکی پیونگ‌یانگ؛ بازدارندگی هسته‌ای در پاسخ به تهدیدها

در بحبوحه افزایش تنش‌ها در شبه‌جزیره کره، رهبر کره‌شمالی با نظارت بر شلیک موشک‌های کروز راهبردی، بر ضرورت تقویت بازدارندگی هسته‌ای کاین کشور تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، در شرایطی که تنش‌ها در شبه‌جزیره کره رو به افزایش است، کیم جونگ‌اون، رهبر کره‌شمالی، بامداد امروز- دوشنبه- هدف برنامه «بازدارندگی هسته‌ای» کشورش را تشریح کرد.

این اظهارات در حالی مطرح شد که رهبر کره‌شمالی بر اجرای یک آزمایش موشکی جدید، شامل شلیک موشک‌های کروز راهبردی دوربرد، نظارت داشت.

خبرگزاری رسمی کره‌‌شمالی تصریح کرد، کیم جونگ‌اون در حالی که موشک‌های کروز در مسیر تعیین‌شده خود بر فراز دریا در غرب شبه‌جزیره کره پرواز کرده و با موفقیت به هدف اصابت کردند، رضایت خود را ابراز کرد.

او گفت: «بررسی منظم میزان قابلیت اعتماد و سرعت واکنش اجزای بازدارندگی هسته‌ای جمهوری دموکراتیک خلق کره، اقدامی مسئولانه است؛ به‌ویژه در زمانی که کشور با تهدیدهای امنیتی گوناگون روبه‌روست.»

خبرگزاری کره‌شمالی همچنین به نقل از رهبر این کشور تاکید کرد که پیونگ‌یانگ «به‌طور مستمر تمام تلاش‌های خود را برای توسعه توانمندی‌های رزمی هسته‌ای‌اش به کار خواهد گرفت.»

