خبرگزاری کار ایران
افتتاح کارخانه کاغذ با حضور رهبر کره‌شمالی

رهبر کره‌شمالی، در چارچوب برنامه توسعه منطقه‌ای این کشور، در مراسم افتتاح یک کارخانه جدید تولید کاغذ در شهر «اونسان» از توابع استان «پیونگان جنوبی» حضور یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از یونهاپ، «کیم جونگ اون» رهبر کره‌شمالی، در چارچوب برنامه توسعه منطقه‌ای این کشور، در مراسم افتتاح یک کارخانه جدید تولید کاغذ در شهر «اونسان» از توابع استان «پیونگان جنوبی» حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری رسمی کرهشمالی، کیم جونگ‌اون روز یکشنبه با بریدن روبان افتتاح، این کارخانه را رسماً به بهره‌برداری رساند و در ادامه از بخش‌های مختلف آن بازدید کرد. وی این پروژه را «الگویی نمونه» برای توسعه صنعتی در سایر مناطق کشور توصیف کرد.

رهبر کرهشمالی در جریان این بازدید بر لزوم حفظ «هدف‌گذاری روشن و جهت‌گیری مستقل» در صنعت کاغذ تأکید کرد و خواستار اتکا به مواد اولیه بومی و توسعه فناوری‌های داخلی شد.

افتتاح این کارخانه در راستای سیاستی انجام می‌شود که کیم جونگ‌اون ژانویه گذشته اعلام کرده بود؛ سیاستی که بر اساس آن قرار است طی یک برنامه ۱۰ ساله، هر سال ۲۰ کارخانه مدرن در شهرها و مناطق دورافتاده احداث شود. هدف از این طرح، بهبود شرایط معیشتی و کاهش شکاف توسعه‌ای میان پیونگ‌یانگ و مناطق کمتر برخوردار عنوان شده است.

این اقدام‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که کرهشمالی همچنان با چالش‌های اقتصادی طولانی‌مدت و فشارهای خارجی مواجه است و توسعه زیرساخت‌های صنعتی را یکی از راهبردهای اصلی خود برای عبور از این وضعیت می‌داند.

 

 

