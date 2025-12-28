به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، ارتش رژیم صهیونیستی از تحویل و آماده‌سازی سامانه پدافندی لیزری «پرتو آهنین» خبر داده است. این در حالی است که ناکارآمدی سامانه «گنبد آهنین» در مقابله با موشک‌های ایران، بار دیگر ضعف ساختار دفاع هوایی این رژیم را آشکار کرده است.

وزارت جنگ اسرائیل اعلام کرد که سامانه رهگیری لیزری پرقدرت موسوم به «پرتو آهنین» پس از تکمیل مراحل توسعه توسط شرکت‌های نظامی «رافائل» و «البیت سیستمز»، به ارتش تحویل داده شده و قرار است به‌عنوان بخشی از سپر دفاعی چندلایه این رژیم مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس اعلام مقام‌های اسرائیلی، این سامانه در کنار «گنبد آهنین»، «فلاخن داوود» و سامانه «پیکان» فعالیت خواهد کرد و توانایی رهگیری راکت‌ها، خمپاره‌ها، پهپادها و برخی اهداف هوایی را دارد. ارتش اسرائیل مدعی است آزمایش‌ها نشان داده‌اند که «پرتو آهنین» از نظر هزینه عملیاتی، به‌مراتب ارزان‌تر از سامانه‌های موشکی متعارف است.

این در حالی است که طی ماه‌های گذشته و به‌ویژه در جریان رویارویی‌های اخیر با ایران، عملکرد «گنبد آهنین» در برابر موشک‌های دقیق و پرسرعت ایرانی با تردیدهای جدی روبه‌رو شده و گزارش‌های متعدد از ناتوانی این سامانه در رهگیری مؤثر حملات پیشرفته حکایت دارد؛ موضوعی که تحلیلگران آن را یکی از دلایل اصلی شتاب اسرائیل برای توسعه سامانه‌های جایگزین، از جمله پدافند لیزری، ارزیابی می‌کنند.

کارشناسان نظامی معتقدند که اتکای فزاینده تل‌آویو به فناوری لیزری، بیش از آن‌که نشانه برتری دفاعی باشد، بازتابی از بحران اعتماد به کارایی سامانه‌های فعلی و نگرانی عمیق از توان موشکی ایران است؛ توانی که معادلات بازدارندگی در منطقه را به‌طور محسوسی تغییر داده است.

