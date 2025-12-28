خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ناکامی «گنبد آهنین» در برابر موشک‌های ایران؛ ارتش اسرائیل به‌دنبال جبران ضعف پدافندی با سامانه لیزری «پرتو آهنین»

ناکامی «گنبد آهنین» در برابر موشک‌های ایران؛ ارتش اسرائیل به‌دنبال جبران ضعف پدافندی با سامانه لیزری «پرتو آهنین»
کد خبر : 1734390
لینک کوتاه کپی شد.

ارتش رژیم صهیونیستی از تحویل و آماده‌سازی سامانه پدافندی لیزری «پرتو آهنین» خبر داده است. این در حالی است که ناکارآمدی سامانه «گنبد آهنین» در مقابله با موشک‌های ایران، بار دیگر ضعف ساختار دفاع هوایی این رژیم را آشکار کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آلمان، ارتش رژیم صهیونیستی از تحویل و آماده‌سازی سامانه پدافندی لیزری «پرتو آهنین» خبر داده است. این در حالی است که ناکارآمدی سامانه «گنبد آهنین» در مقابله با موشک‌های ایران، بار دیگر ضعف ساختار دفاع هوایی این رژیم را آشکار کرده است.

وزارت جنگ اسرائیل اعلام کرد که سامانه رهگیری لیزری پرقدرت موسوم به «پرتو آهنین» پس از تکمیل مراحل توسعه توسط شرکت‌های نظامی «رافائل» و «البیت سیستمز»، به ارتش تحویل داده شده و قرار است به‌عنوان بخشی از سپر دفاعی چندلایه این رژیم مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس اعلام مقام‌های اسرائیلی، این سامانه در کنار «گنبد آهنین»، «فلاخن داوود» و سامانه «پیکان» فعالیت خواهد کرد و توانایی رهگیری راکت‌ها، خمپاره‌ها، پهپادها و برخی اهداف هوایی را دارد. ارتش اسرائیل مدعی است آزمایش‌ها نشان داده‌اند که «پرتو آهنین» از نظر هزینه عملیاتی، به‌مراتب ارزان‌تر از سامانه‌های موشکی متعارف است.

این در حالی است که طی ماه‌های گذشته و به‌ویژه در جریان رویارویی‌های اخیر با ایران، عملکرد «گنبد آهنین» در برابر موشک‌های دقیق و پرسرعت ایرانی با تردیدهای جدی روبه‌رو شده و گزارش‌های متعدد از ناتوانی این سامانه در رهگیری مؤثر حملات پیشرفته حکایت دارد؛ موضوعی که تحلیلگران آن را یکی از دلایل اصلی شتاب اسرائیل برای توسعه سامانه‌های جایگزین، از جمله پدافند لیزری، ارزیابی می‌کنند.

کارشناسان نظامی معتقدند که اتکای فزاینده تل‌آویو به فناوری لیزری، بیش از آن‌که نشانه برتری دفاعی باشد، بازتابی از بحران اعتماد به کارایی سامانه‌های فعلی و نگرانی عمیق از توان موشکی ایران است؛ توانی که معادلات بازدارندگی در منطقه را به‌طور محسوسی تغییر داده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی