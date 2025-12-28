خبرگزاری کار ایران
ترامپ: آمریکا به «سازمان ملل واقعی» تبدیل شده است!
رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که ایالات متحده نقش سازمان ملل را در حل منازعات بین‌المللی بر عهده گرفته و جنگ میان تایلند و کامبوح به‌طور موقت متوقف خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از السومریه‌نیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امروز- یکشنبه- در حساب کاربری خود نوشت: «خوشحالم اعلام کنم که منازعه جاری بین تایلند و کامبوج به‌طور موقت متوقف می‌شود و دو کشور به زندگی در صلح باز خواهند گشت، طبق پیمان اصلی که اخیرا به توافق رسیده است.»

وی در ادامه افزود: «می‌خواهم هر دو رهبر بزرگ را به‌خاطر توانمندی‌شان در دستیابی به این نتیجه سریع و منصفانه تبریک بگویم. این روند سریع و قاطع بود، همان‌طور که باید در همه این موارد باشد! ایالات متحده آمریکا، همان‌طور که همیشه بوده، مفتخر است که کمک کرده است! با تمامی جنگ‌ها و منازعاتی که طی یازده ماه گذشته، یا بهتر بگویم هشت ماه، حل و متوقف کرده‌ام، شاید بتوان گفت که آمریکا به «سازمان ملل واقعی» تبدیل شده است.»

ترامپ همچنین تکید کرد: «سازمان ملل باید فعال‌تر عمل کند و در مسیر صلح جهانی مشارکت داشته باشد!»

 

