به گزارش ایلنا به نقل از تاس، مقامات روسیه اعلام کردند که حملات پهپادی اوکراین باعث شد تا پروازها در مسکو به‌طور موقت فلج شود و صدها پرواز پیش از آغاز تعطیلات رسمی کشور لغو یا به تعویق بیفتد.

به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری روسیه، عملیات پرواز و فرود در فرودگاه‌های «شرمتیوو» و «ونکوو» برای چند ساعت متوقف شد. خبرگزاری رسمی روسیه «ریا نووستی» نیز گزارش داد که بیش از ۳۰۰ پرواز طی شب گذشته لغو یا به تعویق افتاده و مسیر حدود ۷۰ هواپیما به فرودگاه‌های جایگزین تغییر یافت. در مقابل، فرودگاه‌های «دومودیدوو» و «ژوکوفسکی» در مسکو تحت تأثیر این اختلالات قرار نگرفتند.

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، پیش‌تر اعلام کرده بود که حدود ۳۰ پهپاد اوکراینی به‌طور غیرمعمولی توسط نیروهای روسیه رهگیری شده‌اند. همچنین وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۲۷۳ پهپاد در سراسر کشور خبر داد، اما جزئیات مربوط به خسارات وارده ارائه نشد. این اختلال‌ها، به ویژه در آغاز تعطیلات سال نو روسیه که از ۳۱ دسامبر تا ۱۱ ژانویه ادامه دارد، هزاران مسافر را با تأخیر و مشکلات متعدد مواجه کرده است.

در همین حال، ارتش اوکراین، امروز- یکشنبه- اعلام کرد که حمله‌ای پهپادی به پالایشگاه سیزران در منطقه سامارا انجام داده است. به گزارش خبرگزاری «رویترز»، این حمله باعث آتش‌سوزی در تاسیسات شد و میزان خسارت هنوز در حال ارزیابی است.

همچنین ستاد کل نیروهای اوکراین اعلام کرد که در حملات اخیر خود به پالایشگاه ولگوگراد، نیز به خطوط لوله و تجهیزات تولید روغن‌های صنعتی آسیب وارد شده است.

این حملات در چارچوب ادامه درگیری مسلحانه بین اوکراین و روسیه از فوریه ۲۰۲۲ انجام شده است؛ درگیری‌ای که استفاده از پهپادها در عملیات نظامی از سوی هر دو طرف به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته است.

پالایشگاه‌های سیزران و ولگوگراد از تاسیسات نفتی کلیدی روسیه محسوب می‌شوند و نقش مهمی در تصفیه نفت و تولید محصولات مشتق از آن، از جمله روغن‌های صنعتی دارند. به همین دلیل، این تاسیسات اهداف استراتژیک در جریان درگیری میان اوکراین و روسیه به شمار می‌آیند.

